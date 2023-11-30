NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判
勇士與國王昨天上演一場激戰，裁判頻頻響哨讓比賽節奏破碎。勇士防守悍將格林（Draymond Green）才剛執行完5場禁賽，回歸首戰又吞下技術犯規，這讓勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）不開心，批評裁判的吹判太愚蠢。
比賽中，格林質疑國王後衛蒙克（Malik Monk）翻球嫌疑，因此開始向裁判抱怨，並模仿翻球動作。裁判沒有理會格林，反而吹柯瑞一次防守犯規，再給格林一次技術犯規。
柯瑞賽後為格林發聲，「我在他身後也做出相同（翻球）手勢，裁判給他技術犯規，因為人們預期他在那種情況，會做出那種事。我告訴他要集中注意力，但那肯定是愚蠢的吹判，明明我們每個人都做出『你有看到他翻球嗎』的動作。」
整場比賽勇士獲得30次罰球；國王則是42次，其中福克斯（De'Aaron Fox）罰17球，只命中9顆。因此國王直到最後7.1秒，才靠蒙克的高難度進球完成24分大逆轉，晉級季中錦標賽8強。
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