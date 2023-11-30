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NBA／湖人反彈！詹姆斯帶頭放鬆 羅素找到節奏飆本季新高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅素今天攻下個人本季新高的35分。 美聯社
羅素今天攻下個人本季新高的35分。 美聯社

在歷經前一場以44分差距慘敗給76人隊後，湖人隊在今天與活塞隊之戰重新調整心態再出發，靠著羅素（D'Angelo Russell）、詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）三人聯手攻下88分，賞給活塞破隊史單季連敗紀錄的15連敗，詹姆斯賽後也直言，球隊確實做出很棒的反彈。

湖人在前一場比賽以44分差距敗給76人，不僅創下雙方對戰史上最大敗分差，也是詹姆斯生涯21個賽季最慘烈的一場敗仗，不過在今天出戰活塞前，詹姆斯仍是打起精神，在賽前練投時總是帶著微笑並且還不忘與隊友開玩笑，希望讓隊友能夠放鬆心情再出發，總教練漢姆（Darvin Ham）在談到此事時說：「我認為他很清楚自己釋放的能量，能帶給這支球隊什麼樣的幫助。」

而在今天與活塞之戰湖人也確實拿出與前一場截然不同的表現，主控羅素一人就砍進35分外帶9助攻，戴維斯也有28分、16籃板，至於詹姆斯自己也拿下25分，三人也率領湖人以超過5成命中率單場猛轟133分。

談到賽前透過自身行動來緩解隊友心情，詹姆斯賽後則表示，這是一直以來都會做的事情，「我認為我們做出很棒的反彈，球隊也拿出更好的表現，羅素和戴維斯在第一節就幫助我們取得好的開局，我們都從前一場比賽中記取教訓。」

羅素今天攻下個人本季新高的35分，談到自己的火燙手感時他說，「這賽季我首度進入這種節奏中，我整場比賽都保持高度專注，過去我總會發現自己進入這個節奏後，很快又會失去節奏，但今天我努力保持住了，並以正確的方式打球，讓我打出一場高效率的比賽。」

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