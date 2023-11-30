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NBA／致敬詹皇與韋德經典空接！魔術輕取巫師豪取8連勝
本季最大黑馬魔術在主場迎戰巫師，F.華格納（Franz Wagner）高效率狂砍31分，幫助魔術以139：120輕取巫師，收下8連勝，再一勝就能追平隊史紀錄，周六將再次對上巫師。
巫師開局打出10：3攻勢，但魔術很快就要回領先，並一路壓制。魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）和安東尼（Cole Anthony）更在第四節上演空中接力，模仿詹姆斯（Lebron James）和韋德（Dwyane Wade）在熱火隊聯手的經典動作，不只主場球迷嗨翻，還引發網友熱議。
魔術全隊命中率破6成，以63%命中率投進17顆三分球。F.華格納14投11中，狂砍31分，薩格斯攻下22分，安東尼得到25分6籃板5助攻。
巫師方面，庫茲瑪（Kyle Kuzma）得到23分6助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）22分5助攻，波爾（Jordan Poole）砍進19分。
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