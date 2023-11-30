NBA／小裴頓右腿肌肉撕裂短期回不來 保羅腿傷至少缺1場
勇士昨天面對國王，保羅（Chris Paul）與小裴頓（Gary Payton II）接連傷退，被上演24分大逆轉。據消息指出，小裴頓傷勢為右小腿肌肉拉傷，預計缺席很長一段時間。
小裴頓在第三節末段防守時，拉傷右小腿，當下就露出痛苦表情，一拐一拐地離開球場，據 《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）表示消息，小裴頓預計將缺席很長一段時間，對勇士輪換陣容是巨大的打擊。
小裴頓本季表現出色，出賽14場，平均得到5.9分3.1籃板及1.2次抄截，不只能擔任頭號防守者，還能用活動力衝搶籃板，他的缺陣勢必對勇士造成很大的影響。
勇士目前戰績8勝10敗，西區第10，下一戰將回到主場面對西區第11的快艇。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，保羅左小腿神經損傷，下一戰面對快艇不會上場。
2023-24 NBA即時比分
▪ 穆雷傷癒復出！金塊能否復仇火箭？ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言