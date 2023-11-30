NBA／小裴頓右腿肌肉撕裂短期回不來 保羅腿傷至少缺1場

勇士昨天面對國王，保羅（Chris Paul）與小裴頓（Gary Payton II）接連傷退，被上演24分大逆轉。據消息指出，小裴頓傷勢為右小腿肌肉拉傷，預計缺席很長一段時間。

小裴頓在第三節末段防守時，拉傷右小腿，當下就露出痛苦表情，一拐一拐地離開球場，據 《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）表示消息，小裴頓預計將缺席很長一段時間，對勇士輪換陣容是巨大的打擊。

小裴頓本季表現出色，出賽14場，平均得到5.9分3.1籃板及1.2次抄截，不只能擔任頭號防守者，還能用活動力衝搶籃板，他的缺陣勢必對勇士造成很大的影響。

勇士目前戰績8勝10敗，西區第10，下一戰將回到主場面對西區第11的快艇。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，保羅左小腿神經損傷，下一戰面對快艇不會上場。