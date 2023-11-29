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PLG／楊敬敏東超復出 國王球團坦言決定不是最完美

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
楊敬敏在今天東超賽事正式復出。記者陳正興／攝影
楊敬敏在今天東超賽事正式復出。記者陳正興／攝影

兩屆PLG年度MVP楊敬敏在因為場外風波一度自請離隊後，在今天於東超賽場復出引發外界關注，國王隊執行長陳信生、總經理毛加恩也在今天賽前接受訪問強調，在過去一段時間除了與楊敬敏外，也與他的老婆、家人談過，並認為支持楊敬敏重返球場，就是最好的方法支持他和他的家人。

楊敬敏在日前因為場外風波自請離隊，並與國王球團達成協議留職停薪2個月，PLG聯盟也對他祭出禁賽15場的處分，不過國王球團也在昨天宣布楊敬敏將於今天東超賽事中復出。

陳信生表示，當事情發生的時候楊敬敏決定離開球團，想休息、照顧家人，也坦言這件事確實對於強調家庭、球隊文化的國王是個傷害，而楊敬敏在與球隊仍有「加1年」合約的情況下，也做出留職停薪的決定，「當初有這個共識，也跟阿敏的家人和老婆談過，這當中傷害最大的就是阿敏的家人和老婆，有聽她的想法。」

陳信生坦言，自己一直把楊敬敏當成家人看待，也希望協助他修復關係，不管是與球團還是與家人，也希望保留一些關係、原諒與機會，讓他有機會回到球場，「最後我們的決定可能不是完美，作法可能不是完美，阿敏不是完美的，但我們支持他，支持他的家人，支持他回到球場，這是最好的方法去支持他和他的家人，最終做了這個決定。」

對於國王將不會對楊敬敏有額外的懲處，陳信生也說：「他離職停薪兩個月，聯盟也給他懲罰，15場也是相對重的懲罰，我們也接受了，這就是我們接受的懲罰，到最後支持他回到球場，就是支持他的家人。」

至於國王總經理毛加恩也強調，球團也不忘利用這次機會教育球員，「我們非常重視這件事情，因為不管是阿敏還是其他球員，很多都是現在小朋友的偶想和榜樣，我們非常嚴格看到這件事，整個暑假跟他們溝通，球員如何在場上場下管理好自己，身為一個球星，這些球員就是公眾人物，這段時間國王也在想這些訊息如何教育給球員。」

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