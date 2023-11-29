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NBA／穆迪末節全場最高分卻沒打滿？柯爾：想讓老將收尾
勇士隊今天葬送最多24分領先優勢，最後一分鐘被蒙克（Malik Monk）命中致勝投籃慘遭逆轉，總教練柯爾（Steve Kerr）成為眾矢之的，因為第四節命中率百分百、單節拿下全場最多分的穆迪（Moses Moody）最後4分鐘被坐滿冷板凳，而柯爾賽後則解釋道，自己當下希望能讓老將上場收官。
勇士今天輸球後，確定拱手將季中錦標賽8強資格讓給國王，戰績也跌到8勝10敗，一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後難掩沮喪，談到球隊如何走出困境時，他說：「我們每個人都該回去照照鏡子，看看自己有哪些地方能做得更好。」
勇士今天調度面最大的爭議，莫過於第四節剩4分多鐘時將穆迪換下場，這位小將第四節火力全開，以百分百命中率攻下11分，包含2記超前比分的三分球，讓球隊能跟國王保持拉鋸，卻無法在場上待到最後。
賽後柯爾被問及這個調度，提到當時為何換上維金斯（Andrew Wiggins），柯爾表示，穆迪今天表現很棒，顯然做足準備，但此次換人是基於防守考量，「我們需要讓維金斯上場主守福克斯（De'Aaron Fox），讓他跟湯普森（Klay Thompson）、其他老將一起收官，我們曾想過讓穆迪續留在場上，但還是採取了行動。」
柯爾後續補充：「我們不是處在自由落體，這只是賽季初期，我們輸了一些勢均力敵的比賽，每場比賽都能看見這點，失誤跟犯規麻煩，我只能不斷重複這點，這兩項必須改進，一旦有所變化，球隊狀態會回升。」
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