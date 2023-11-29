NBA／勇士被國王逆轉又丟8強門票 湯普森：不能因此垂頭喪氣

NBA今天進行季中錦標賽分組賽最後一天賽程，勇士隊一度領先國王隊達到24分，最終不僅遭到對手逆轉還錯過8強門票，對於球隊面臨的雙重打擊，勇士射手湯普森（Klay Thompson）直言，不能因為這場比賽感到灰心，對球隊抱持堅定信念，能完成一些特別的事情。

近期陷入低潮的勇士，對國王關鍵戰迎回遭到禁賽的格林（Draymond Green），在背負至少要贏12分的壓力下，上半場一度領先24分，下半場賽況卻一面倒向國王，最終國王反倒靠著蒙克（Malik Monk）在倒數7.1秒的關鍵進球逆轉，搶下8強門票。

MALIK. CALLED. GAME. 😤 pic.twitter.com/soskDnxPTs — Sacramento Kings (@SacramentoKings) 2023年11月29日

對於幫助球隊搶下隊史首張季中錦標賽8強門票，蒙克說：「在季中錦標賽做到這一點非常棒，這座建築物內的人帶給我們很多能量。」

勇士不僅讓8強門票從眼前飛走，還被國王完成戲劇化逆轉秀，一夜遭遇雙重打擊，湯普森說：「必須堅持下去，不能因為這樣的糟糕夜晚而垂頭喪氣，並要相信我們回到主場後能夠扭轉局面，我對這支球隊仍抱持著堅定的信念，並認為我們能夠做到一些特別的事情。」