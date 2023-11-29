NBA／中鋒身材住著控衛靈魂 火箭森根：沒有特意模仿約柯奇

火箭隊今天以115：121不敵獨行俠隊，不過三年級中鋒森根（Alperen Sengun）再度繳出全能成績，攻下31分9籃板6助攻，本季他擔綱火箭的「控球中鋒」表現稱職，讓外界聯想到金塊巨星約柯奇（Nikola Jokic），不過森根近期在Podcast節目上則坦言，其實沒有特別模仿對方打球。

森根近期上喬治（Paul George）的Podcast節目時，就談論到自己打球風格與金塊MVP約柯奇相似，兩人都是以中鋒身分負責傳導全隊進攻的任務，來自土耳其的森根談到這名歐陸中鋒前輩時表示：「你知道，約柯奇不喜歡社群媒體，他只關心籃球跟家庭，他是個很棒的人，而且是個歐洲人，我可以說每個歐洲的大個子彼此之間關係都很好。」

Alperen Sengun vs Dallas Mavericks



31 PTS

9 REB

6 AST

1 BLK

10/19 FG

11/14 FT#Rockets L pic.twitter.com/80Pm0tGqsu — A Walking Highlight (@11AWH) 2023年11月29日

森根接著說：「約柯奇當然跟我有同樣的想法，他總是在比賽後對我說：『幹得好，森根，繼續努力吧。』這些肯定對我都很有幫助。」

不過森根話鋒一轉，提到自己其實沒有刻意模仿約柯奇的打法，儘管不斷被拿來比較，但希望自己在聯盟能夠獨樹一格，「我在場上沒有想跟他一樣，但就像你們說的，我們的球風確實很雷同。」

森根今年在新教練尤多卡（Ime Udoka）體系下如魚得水，打出破繭而出一季，本季場均20.2分9.1籃板5.6助攻，是球隊的得分王、籃板王，場均助攻全隊僅輸給正牌控衛范弗利特（Fred VanVleet），是當之無愧的進攻核心，若能繼續維持，進入明星賽機會濃厚。