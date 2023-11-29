NBA／唐西奇41分準大三元送火箭出局 西區季中錦標賽4強底定
獨行俠日前已確定無緣季中錦標賽，今天面對火箭當起水鬼，球星唐西奇（Luka Doncic）拿到41分9助攻9籃板的準大三元，以121：115擊落火箭。鵜鶘隊確定以B組第1晉級；火箭則遭到淘汰。
火箭賽前季中錦標賽戰績2勝1敗，要贏獨行俠18分，淨勝分才能超越鵜鶘。火箭在第三節狂轟38分逆轉戰局，但唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）末節聯手攻下23分，其中唐西奇關鍵時刻把球砸在隊友身上，反彈回來後高難度鉤射神奇命中，幫助獨行俠鎖定勝局。
國王以124：123險勝勇士後，西區季中錦標賽4強出爐，湖人以4勝0敗（淨勝分74）排A組第1，將在主場對決外卡第1的太陽（3勝1敗，淨勝分34）。C組第1的國王（4勝0敗，淨勝分30）將在主場迎戰B組第1的鵜鶘（3勝1敗，淨勝分33）。
唐西奇今天攻下41分9助攻9籃板0失誤，是聯盟近40年首位達成此數據的球員。厄文得到27分5助攻，新秀中鋒萊夫利（Dereck Lively II）傷癒歸隊進帳8分5籃板。火箭表現最佳的是中鋒森根（Alperen Sengun），他砍下31分9籃板6助攻。
賽後記者會出現有趣一幕，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）拒絕回應《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）問題，並表示，「寫一些正面的報導！」談到唐西奇今天的表現，基德說，「有時我們認為他這樣做理所當然，不能這樣。他只在意勝利，但大三元就碰巧發生。」
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