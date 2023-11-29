NBA／錦標賽8強門票與勝利全都要 國王24分落後大逆轉勇士

勇士、國王隊今天進行季中錦標賽8強門票爭奪戰，勇士必須至少贏12分才能晉級，一度在上半場領先國王達到24分，不過國王下半場吹起反攻號角，靠著蒙克（Malik Monk）在比賽最後階段連得5分，不僅以124：123戲劇化逆轉勇士，還搶下季中錦標賽8強賽門票。

季中錦標賽一同分在西區C組的國王、勇士今天進行8強賽門票決定戰，戰績落後的勇士在關鍵戰迎回遭到禁賽5場的前鋒格林，上半場也在浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）火力全開下，前兩節打完就已經拿下72分，領先主場出賽的國王多達17分。

易籃後勇士一度將領先差距擴大到24分，但國王在福克斯（De'Aaron Fox）與赫爾特（Kevin Huerter）領軍下，單節猛轟40分，將差距縮小到個位數，反觀勇士發生小裴頓（Gary Payton II）受傷退場的狀況，成為比賽一大轉捩點。

第4節國王持續反撲，在剩下5分46秒福克斯命中後，國王繼首節後再度取得領先，不過勇士穆迪（Moses Moody）適時挺身而出連續砍進兩顆三分球，加上柯瑞也在剩下3分半鐘時砍進三分球，助勇士取得5分領先，但距離能晉級的12分門檻仍有7分差距。

比賽最後1分13秒福克斯投進三分球後，蒙克也在倒數37秒補上一記三分球，助國王追到僅剩1分差距，也幾乎宣告勇士無緣季中錦標賽8強，而國王不僅把8強門票納入囊中，還靠著蒙克在最後7.1秒的高難度拋投超前，最終以1分差距戲劇化逆轉勇士。

MALIK MONK CALLED GAME.



KINGS WIN THE GAME AND WEST GROUP C 🏆 pic.twitter.com/GdQ0XW9iit — NBA (@NBA) 2023年11月29日

福克斯攻下29分10籃板表現最佳，投進致勝一擊的蒙克與赫爾特都拿下21分，勇士則以維金斯和柯瑞的29分表現最佳。