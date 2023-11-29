NBA／曝吉迪不會被高中女指控 前勇士冠軍中鋒：女方謊報年齡

雷霆隊澳洲新星吉迪（Josh Giddey）日前被爆出與未成年女性有不正當關係，目前聯盟仍在調查中，曾效力勇士的澳洲中鋒伯加特（Andrew Bogut）則為同鄉後輩發聲。

伯加特指出，以他所知的消息，女方當時謊報年齡，聲稱已成年。這件事在網路上形成熱議前，聯盟和雷霆就聽說過這件事，其實是約一年前發生的事。

伯加特承諾，如果事實與他說的不同，願意出面道歉。他表示如果吉迪知道對方未成年，還和她發生關係，那他會強烈反對這種行為。柏格特認為吉迪不會收到女方指控，因為她一開始就謊報年齡。

最後伯加特也呼籲吉迪遠離社群媒體，專注在場上，「別在社群媒體發東西。我認為如果你滿18歲，就別再用Snapchat，這是我的觀點。」