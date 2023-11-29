NBA／公鹿搶下分組第一晉季中錦標賽 8強戰將對決溜馬

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天靠著「字母哥」安戴托昆波、里拉德合力轟下65分，率隊以131比124勝出，季中錦標賽在東區B組4戰全勝晉級，8強賽將迎戰紐約尼克。

熱火上季東區季後賽首輪扳倒公鹿，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）系列賽場均37.6分，也是熱火能夠上演「下剋上」戲碼的關鍵人物。

不過，熱火季中錦標賽今天在主場對戰公鹿一役，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣。

公鹿開賽頻頻進攻禁區，以15比2開局，而歷經前11投僅1中的熱火，逐漸找回手感，首節以22比31落後，次節熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）、賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）率隊單節轟下40分，以62比59反超。

公鹿第3節靠著「字母哥」頻頻籃下單打突破，而熱火多點開花壓制公鹿追分氣勢，前3節打完仍以97比93領先。

公鹿的傑克森（Andre Jackson Jr.）、熱火的羅賓森（Duncan Robinson）決勝節互飆三分球，熱火在倒數3分25秒時還領先3分，隨後公鹿拉出16比6攻勢收尾，包括倒數38秒羅培茲（Brook Lopez）、「字母哥」連續扣籃鎖定勝利，公鹿最終以7分差勝出。

「字母哥」表現全面，繳出33分、10籃板、5助攻，而里拉德（Damian Lillard）表現也不遜色，拿下32分、4籃板、9助攻。熱火隊共6人得分雙位數，而阿德巴約進帳31分、10籃板。

Giannis' 11th double-double of the season.



33 PTS | 10 REB | 5 AST | 2 STL pic.twitter.com/nZ5UDOsiY7 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2023年11月29日

季中錦標賽東區4支晉級隊伍全數出爐，A組印第安納溜馬、B組公鹿都以4勝0敗晉級，C組波士頓塞爾蒂克以3勝1敗，前進8強，而B組第2的紐約尼克透過外卡獲得門票。

公鹿季中錦標賽8強賽將在主場迎戰尼克，而塞爾蒂克將對戰溜馬隊。

由於在季中錦標賽8強登場前，公鹿隊還有2場比賽要打，分別將出戰芝加哥公牛、亞特蘭大老鷹，教頭葛里芬（Adrian Griffin）表示：「讓我們先專注於對公牛隊比賽，然後從那裡開始。」