NBA／大比分領先仍駭客 塞爾蒂克教頭親向公牛致歉

塞爾蒂克隊今天對公牛隊之戰以124：97大勝，季中錦標賽分組戰績與魔術、籃網隊同為3勝1敗，最終靠淨勝分優勢搶下8強門票，不過對於必須比較淨勝分決定晉級狀況的局面，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）直言，這是未來必須重新檢視的地方。

NBA今年首度推出季中錦標賽，希望增加比賽的可看性，並藉由獎金來刺激球員，今天東區4支晉級8強球隊全數出爐，在塞爾蒂克所屬的東區C組賽事，形成前3名球隊戰績相同的局面，塞爾蒂克靠淨勝分優勢取得8強門票。

為了確保球隊晉級，塞爾蒂克今天在大比分領先的情況下，依舊不敢換下主力球員，甚至還在第4節採取「駭客戰術」，也讓當家球星布朗認為有討論空間。

他說：「我對季中錦標賽沒有什麼要評論，這是為了增加比賽的競爭性和球員收入，讓例行賽變得緊張一點。但老實說，增加競爭性和犧牲比賽道德之間還是有界限，需要找到一個平衡點，今年是我們第1次遇到這種狀況，相信未來將會有更多討論，並有好的結果。」

Celtics were intentionally fouling Andre Drummond while up 32 POINTS with 7:02 in the 4Q



Joe Mazzulla had to explain to Billy Donovan they needed to win by 23 to have a chance to advance 😂 pic.twitter.com/4rEoWvHfus — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年11月29日

公牛總教練唐納文（Billy Donovan）也表示，儘管對塞爾蒂克的「駭客戰術」感到訝異，同時能夠理解塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）做出如此決定，賽後馬祖拉也親自向他致意。

馬祖拉說：「我必須向他解釋一下情況，雖然我也是團隊的人告訴我，我們必須多拿點分數，才能讓球隊有機會晉級。」

塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）也說：「我們沒有討論過淨勝分的問題，但大家心裡都有底，這是大家都沒有打過的比賽類型，如果不是淨勝分的話題，或許大家也不會討論這場比賽，我們還是秉持最正確的方式打球。」