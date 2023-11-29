NBA／大比分領先仍駭客 塞爾蒂克教頭親向公牛致歉
塞爾蒂克隊今天對公牛隊之戰以124：97大勝，季中錦標賽分組戰績與魔術、籃網隊同為3勝1敗，最終靠淨勝分優勢搶下8強門票，不過對於必須比較淨勝分決定晉級狀況的局面，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）直言，這是未來必須重新檢視的地方。
NBA今年首度推出季中錦標賽，希望增加比賽的可看性，並藉由獎金來刺激球員，今天東區4支晉級8強球隊全數出爐，在塞爾蒂克所屬的東區C組賽事，形成前3名球隊戰績相同的局面，塞爾蒂克靠淨勝分優勢取得8強門票。
為了確保球隊晉級，塞爾蒂克今天在大比分領先的情況下，依舊不敢換下主力球員，甚至還在第4節採取「駭客戰術」，也讓當家球星布朗認為有討論空間。
他說：「我對季中錦標賽沒有什麼要評論，這是為了增加比賽的競爭性和球員收入，讓例行賽變得緊張一點。但老實說，增加競爭性和犧牲比賽道德之間還是有界限，需要找到一個平衡點，今年是我們第1次遇到這種狀況，相信未來將會有更多討論，並有好的結果。」
公牛總教練唐納文（Billy Donovan）也表示，儘管對塞爾蒂克的「駭客戰術」感到訝異，同時能夠理解塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）做出如此決定，賽後馬祖拉也親自向他致意。
馬祖拉說：「我必須向他解釋一下情況，雖然我也是團隊的人告訴我，我們必須多拿點分數，才能讓球隊有機會晉級。」
塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）也說：「我們沒有討論過淨勝分的問題，但大家心裡都有底，這是大家都沒有打過的比賽類型，如果不是淨勝分的話題，或許大家也不會討論這場比賽，我們還是秉持最正確的方式打球。」
▪ 勇士拼晉級錦標賽 對國王不只要贏還得大勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言