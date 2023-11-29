NBA／活塞苦吞隊史第2長14連敗 教頭威廉斯說重話了

活塞昨天以107：126不敵巫師，苦吞隊史第2長的14連敗（紀錄為21連敗），獨居聯盟爐主。總教練威廉斯（Monty Williams）受訪時稱，「球員們缺乏戰鬥力，不尊重這支球隊和球衣。」

威廉斯休賽季與活塞簽下6年7850萬美元大約，是聯盟現役第3高薪教練，僅次金塊隊馬龍（Michael Malone）和馬刺隊波波維奇（Gregg Popovich）。昨天輸給巫師後，威廉斯直言對這場比賽很失望，「那絕對不是活塞的球風，我們需要每天都以高水準競爭，以展現這支球隊和球衣的榮譽。」

「這支球隊要成長，理解比賽計畫和紀律，我們一直在討論這些東西，已經說得夠多了」威廉斯說。

活塞本季戰績不佳和傷病脫不了關係，頭號得分手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）與控衛莫里斯（Monte Morris）本季還沒上場過，射手哈里斯（Joe Harris）只出賽7場就進入傷兵名單，活塞團隊進攻效率倒數第4，防守效率則是倒數第8。