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NBA／將新主場蓋在賭城內 獨行俠老闆傳將售出多數股權

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傳獨行俠隊老闆庫班出售球隊股權，但條件是保有球隊經營權。 美聯社
傳獨行俠隊老闆庫班出售球隊股權，但條件是保有球隊經營權。 美聯社

身為聯盟中最知名的球隊老闆之一，獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）今天傳出有意將手中大部分球團股權出售給億萬富翁米莉安．阿德爾森（Miriam Adelson）以及博彩事業起家的阿德爾森家族，條件是庫班繼續擔任獨行俠的總經理並握有球團經營權。

65歲的庫班在2000年開始成為獨行俠的持有者，當時他以約2.85億美元的價碼買下獨行俠的多數股權，不過近日卻傳出阿德爾森家族有意向庫班收購股權的消息。

庫班會選擇出售股權的最主要原因，就在於近日傳出與米莉安和阿德爾森家族所屬的金沙集團正在討論建立一個賭場娛樂區，內部將會含括了獨行俠的新主場，期待加速推動賭博在德州的合法化。

根據消息人士指出，獨行俠目前市值初估為35億美元，而阿德爾森家族為了買下獨行俠，近期也開始出售金沙集團約20億美元的股票，這將能讓他們買下約百分之57的獨行俠股權，即使最終他們如願收購超過半數的股權，庫班仍會保有球團的經營角色，不過一切流程仍必須等待聯盟審核。

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