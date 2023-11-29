NBA／一生只督你一人！貝佛利開嗆：退休前都會守死里夫斯

76人隊「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）昨天在比賽中守死湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），還對他做挑釁動作，引發球迷熱議，兩人的故事要追溯到今年3月公牛對湖人的比賽。

貝佛利上季被湖人交易後，與魔術買斷合約，加盟公牛。交易後公牛與湖人首度交手時，貝佛利在吃掉詹姆斯（LeBron James）後，比「too small」手勢嘲諷。沒想到兩隊第二度碰頭，里夫斯也回敬貝佛利「too small」，幫老大哥復仇。

昨天比賽里夫斯遭貝佛利守死，貝佛利興奮地去撞里夫斯，挑釁意味十足，還好沒爆發進一步衝突。里夫斯賽後表示，「作為競爭對手，我非常尊重貝佛利，上賽季對他做過慶祝動作，他這樣回應不會感到驚訝。」

貝佛利今天在播客節目上開嗆，「昨天我就盯著里夫斯防守，芝加哥是我的地盤，怎麼敢來比那個手勢？別以為我不會狠狠回擊，太酷了，他感覺很爽吧！在我退休前只要見到湖人一次，不管里夫斯在哪隊，我都會狠狠地教訓他。」