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NBA／上季因骨折賽季報銷 黃蜂球弟右腳踝又受傷將缺席數周
黃蜂「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）前天面對魔術時右腳踝受傷，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），他可能缺席數周時間。
小鮑爾在第二節切入上籃得手，但落地時踩到防守者班切羅（Paolo Banchero），導致右腳踝扭傷，值得一提的是，小鮑爾生涯多次遭遇腳踝扭傷，上季就是因為右腳腳踝骨折，賽季提前報銷。
報導指出，影像掃描結果只有扭傷，但還要進一步評估，以確定復出時間。小鮑爾本季場均24.7分8.2助攻5.5籃板，投籃命中率44.3%，三分命中率38.8%，黃蜂總教練克里佛（Steve Clifford）無奈表示，「前天是2年來我們首度以預計的先發陣容進行比賽。結果只打一節多，他就受傷了。」
黃蜂另一名主力後衛洛齊爾（Terry Rozier）前天才傷癒復出，克里佛直言洛齊爾需扛起更多責任，麥高文斯（Bryce McGowens）、索爾（JT Thor）及史密斯（Ish Smith）預計有更多上場時間。
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