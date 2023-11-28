NBA／勇士與國王是宿敵組合？柯瑞：我得回去查一下定義
在目前季中錦標賽小組賽的最後一戰中，勇士將作客挑戰國王，如果無法取勝，將無緣參加淘汰賽；倘若贏球，也要看雷霆是否能擊敗灰狼，如此一來勇士就能晉級。如果是灰狼也贏球，那麼在3隊都是3勝1敗情況下，就得比淨勝分。
目前國王淨勝分高達+29，勇士+5，灰狼-3，國王佔據不小優勢。這意味著勇士需要一場大勝，同時也要看其他球隊的臉色，晉級難度不低。
勇士近期狀態十分不理想，9場比賽苦吞7敗，排名已經跌到西區第10，球隊顯然希望透過季中錦標賽痛擊強敵國王，藉此重回贏球軌道。
「這是一場非常重要的比賽，我們需要在執行力上更有緊迫感，尤其是比賽一開始的階段。我認為自從福克斯（De'Aaron Fox）回歸後，國王就一直打得很好，這場跟他們的對決非常關鍵。」柯瑞（Stephen Curry）說。
有趣的是，被問到國王是否為勇士的宿敵時，柯瑞表示：「我需要去查一下宿敵的定義是什麼。但我們過去一段時間交手很多次，你必須打得很出色才能夠擊敗他們。」
柯瑞本季前15場比賽一共砍進80顆三分球，追平個人第2好的紀錄，聯盟紀錄則是他在2021年創下的85顆。
解除禁令準備要回歸的格林（Draymond Green）同樣認為這場「太平洋組內戰」會非常有趣。「我認為這將會非常有趣。我認為比賽氛圍會很像季後賽搶七大戰，氣氛、球迷、興奮和焦慮感都會存在。」
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