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NBA／馬克西盼增強侵略性 里夫斯無奈：被打到屁滾尿流

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西今天轟進5顆三分球攻下31分，率隊以44分之差痛宰湖人。 路透社
馬克西今天轟進5顆三分球攻下31分，率隊以44分之差痛宰湖人。 路透社

76人今天在主場上演屠宰秀，以138：94送給湖人隊史第4慘的敗分差，除了得分王安比德（Joel Embiid）拿下30分11籃板11助攻大三元，本季大爆發的馬克西（Tyrese Maxey）則轟下全場最高31分，賽後湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）也坦言：「76人今天把我們打得屁滾尿流。」

76人今天外圍砲火猛烈，狂飆22記三分球，反觀湖人則只有7顆，一來一往差了45分，幾乎就是今天的分差，也是湖人一哥詹姆斯（LeBron James）生涯最大敗分差，他在受訪時表示，76人確實用三分轟垮了湖人，「今天我們在三分線上被殺死了，我們採取了防守策略，但他們不斷命中投藍，向他們致敬。」

後衛里夫斯也直白回應：「今天76人真的把我們打到屁滾尿流，他們投進很多三分，我們在三分線外卻沒有回應。」主帥漢姆（Darvin Ham）則大讚馬克西的得分爆發力，「想要阻止他如同試圖擋下一台藍寶堅尼。」

馬克西賽後受訪時則謙虛表示，讓隊友投籃並對比賽保持專注是自己關注的重點，近期在場上有點「隨波逐流」，對球隊造成的傷害大於貢獻，所以嘗試改變被動的進攻心態，「我要變得更加有侵略性，積極進攻禁區，導傳出射手空檔，並替自己找到好的投籃機會。」

馬克西本季在哈登（James Harden）離隊後獲得更多球權，連帶解放進攻能力，本季場均26.4分、4.9籃板、6.8助攻，場均得分排名聯盟第10，和暫居得分王的安比德共構火網，76人也是聯盟唯一有兩名聯盟前10得分手的球隊。

另一項數據顯示，馬克西生涯對上湖人6次，戰績是6勝0敗。

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