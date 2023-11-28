NBA／老鷹前鋒因傷休3至4週 庫茲瑪防守是否太髒引發爭論
先前左手腕受傷的老鷹主力前鋒強森（Jalen Johnson），在經過核磁共振檢查後顯示遠端左橈骨骨折，預計要休養3到4週，之後再接受傷勢評估。
21歲的強森是在2021年選秀會上以首輪第20順位加入老鷹，並且在今年賽季表現破繭而出。開季以來有12場比賽擔任先發，場均攻下14.1分7.3籃板2.4助攻1.1抄截1.0阻攻，投籃命中率高達59.4%，三分命中率42.5%，攻守成績相當優質，被視為年度最佳進步獎的熱門人選。
強森是在先前對巫師的比賽中，抄截後快攻遭到庫茲瑪（Kyle Kuzma）的防守碰撞，導致失衡摔在地板，表情十分痛苦。隨後強森只能勉強用單手罰球，隨即退出比賽。而庫茲瑪的防守動作是否太髒也引發球迷討論。
庫茲瑪之後也在社群上發文向強森致歉。「這是我的錯，兄弟。」
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