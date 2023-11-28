NBA／金塊和鵜鶘迎好消息 穆雷、麥凱倫傳即將復出
因傷缺席11場比賽的金塊後場大將穆雷（Jamal Murray），傳出即將回歸；無獨有偶，因氣胸問題連續缺席11場比賽的麥凱倫（C.J. McCollum）也同樣準備復出球場。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，穆雷最快會在星期三對火箭或是星期五對太陽的比賽中回歸。「就是這兩場其中一場。穆雷已經進入每日觀察狀態，是否出賽取決於他自己的感覺。」
在穆雷缺賽期間，金塊戰績是6勝5敗，特別是近期客場低迷表現，球隊顯然亟需穆雷的火力支援。目前金塊排名西區第3，落後灰狼和雷霆。
查拉尼亞亦表示，麥凱倫會在接下來主場對76人或是對馬刺的比賽中復出，在他缺席時，鵜鶘戰績是5勝6敗。
2023-24 NBA即時比分
▪ 詹皇再創里程碑！湖人卻慘遭76人血洗44分 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言