NBA／金塊和鵜鶘迎好消息 穆雷、麥凱倫傳即將復出

因傷缺席11場比賽的金塊後場大將穆雷（Jamal Murray），傳出即將回歸；無獨有偶，因氣胸問題連續缺席11場比賽的麥凱倫（C.J. McCollum）也同樣準備復出球場。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，穆雷最快會在星期三對火箭或是星期五對太陽的比賽中回歸。「就是這兩場其中一場。穆雷已經進入每日觀察狀態，是否出賽取決於他自己的感覺。」

在穆雷缺賽期間，金塊戰績是6勝5敗，特別是近期客場低迷表現，球隊顯然亟需穆雷的火力支援。目前金塊排名西區第3，落後灰狼和雷霆。

查拉尼亞亦表示，麥凱倫會在接下來主場對76人或是對馬刺的比賽中復出，在他缺席時，鵜鶘戰績是5勝6敗。