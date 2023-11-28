NBA／上週東西區最佳球員 布克、班切羅各領風騷
NBA官方公佈上週東西區最佳球員，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）和太陽少主布克（Devin Booker）分別以強勢的表現獲選。
班切羅上週平均攻下23.5分5.5籃板5助攻，帶領魔術4戰全勝，並且持續一波7連勝狀態，在東區排名僅次塞爾蒂克。這是他生涯首度贏得單週最佳球員，也是魔術隊史第13位獲此殊榮的球員。
至於布克在傷癒回歸後表現搶眼，上週平均攻下30.3分7.8助攻5.3籃板，幫助太陽在杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）都缺席情況下，取得4戰全勝；和魔術一樣，太陽目前也是處於7連勝之旅。
根據統計，這是布克生涯第8次獲得單週最佳球員，寫下太陽隊史最多紀錄。
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