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NBA／打出離開快艇代表作 傑克森：穆雷要我得30分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金塊隊傑克森(右)進攻。路透
金塊隊傑克森(右)進攻。路透

在今年2月被快艇交易出去，並輾轉加盟金塊意外收穫個人生涯首冠後，傑克森（Reggie Jackson）在本賽季成為金塊主要輪替球員，又在穆雷（Jamal Murray）受傷後頂上先發位置，在今天出戰前東家快艇打出35分、13籃板代表作後，總教練馬龍（Michael Malone）也透露，傑克森對於與快艇交手充滿期待。

曾在快艇效力過3個賽季，甚至還一度是球隊不動先發的傑克森，在今年2月被快艇送往黃蜂換回長人普拉里（Mason Plumlee），並在與黃蜂達成買斷合約協議後改與金塊簽約，成為上賽季金塊奪冠的成員之一。

儘管年初剛加入金塊時，傑克森因為仍在適應體系以及定位不明確表現並不搶眼，不過本賽季初他就重拾得分爆發力，並且在本月穆雷因傷缺陣後頂上先發後衛缺口，今天更是在約柯奇、葛登（Aaron Gordon）缺陣的情況下扛起球隊大旗，與同樣曾效力過快艇的喬丹攜手擊退老東家。

對於今天火力全開拿下離開快艇後單場新高的35分，傑克森賽後也透露，賽前穆雷就為他設下拿30分的目標，「他跟我說對手肯定會包夾我，但要我不用擔心，儘管手去打，拿個30分，打出一場精彩的比賽。」

金塊總教練馬龍也對於球隊在少了三名先發主力的情況下仍取勝說：「上賽季的時候，我們也曾在約柯奇缺陣的情況下，在這座球場做過相同的事情。傑克森很期待與快艇交手，我會努力幫助他，希望他接下來每場比賽都像是今天對戰快艇一樣。」

除了傑克森的35分外，喬丹今天同樣有21分13籃板5助攻2抄截的全能演出，同時也是他近5年來個人單場得分新高，此外他也成為繼約柯奇後，首位以超過7成命中率拿下至少21分13籃板5助攻2抄截的球員。

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