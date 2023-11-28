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NBA／喬丹頂替約柯奇大爆發 攜手傑克森逆轉前東家快艇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傑克森(中)和喬丹聯手大爆發，率領金塊客場奪勝。 路透社
傑克森(中)和喬丹聯手大爆發，率領金塊客場奪勝。 路透社

近期陷入低潮的衛冕軍金塊隊，儘管球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今天作客快艇主場的比賽中因為背部不適缺陣，不過在曾效力過快艇的傑克森（Reggie Jackson）與喬丹（DeAndre Jordan）分別攻下35分13助攻與21分13籃板領軍下，最終金塊就以113：104逆轉擊敗快艇隊。

金塊近期在穆雷（Jamal Murray）缺陣下表現出現起伏，儘管前場比賽靠著約柯奇拿下39分準大三元擊敗馬刺止敗，但在今天與快艇之戰，不僅約柯奇因為背部不是缺戰，先發前鋒葛登（Aaron Gordon）也連續兩場比賽因傷缺陣，讓快艇陷入人手短缺的窘境。

不過在穆雷因傷缺陣後頂上先發位置的傑克森，在今天出戰老東家的比賽中也一肩扛起金塊進攻重責，他全場猛轟35分，其中13分還是集中在第4節，比起快艇全隊單節的16分止少了3分。

除了傑克森表現搶眼外，同樣曾效力快艇的中鋒喬丹在今天頂替約柯奇先發上陣也打出近年代表作，他全場猛轟20分其中7分集中在第四節，另外有13籃板5助攻2抄截的全能成績單，搭配上波特（Michael Porter Jr.）在倒數54秒的致命三分球，最終金塊就以9分差距逆轉擊退快艇。

快艇今天以雷納德（Kawhi Leonard）攻下31分8籃板表現最佳，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）也有23分14籃板演出，但雙巨頭喬治（Paul George）、哈登（James Harden）手感不佳，前者13投2中拿下6分，後者則是7投3中拿下11分。

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