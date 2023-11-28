聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／76人創對戰湖人最大勝分差 安比德重申湖迷身份
76人隊今天對湖人隊之戰，球隊一哥安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）分別攻下30分11籃板11助攻大三元、31分8助攻，以44分差距創下隊史對戰湖人最大勝分差，賽後安比德重申，湖人一直是他最喜愛的球隊，這讓他特別想要在對戰中取勝。
身為聯盟的兩大老牌勁旅，76人與湖人今天進行隊史第290次對戰，不過本場比賽一面倒向76人，前3節打完就已經取得18分領先，末節仍未停下進攻腳步，再打出40：14的攻勢，最終以44分差距創下隊史對戰湖人最大勝分差。
上賽季年度MVP安比德再度展現高效率，僅出賽3節、31分鐘就拿下30分11籃板11助攻，親手賞給湖人隊史第4高的敗分差，賽後不忘重申湖人和布萊恩（Kobe Bryant）對他籃球生涯的意義，「這是我最喜歡的球隊，對他們特別想要贏得勝利。當然，每個晚上對陣其他球隊時，我也會想要這樣做。」
76人今天外線火力全開，單場命中22顆三分球，安比德坦言這讓比賽變得更加輕鬆，「隊友處於空檔時，我希望讓他們能夠輕鬆出手，同時也會讓我變得更加輕鬆，我們一起打球並分享球，這是相當有趣的事，但一切都是從防守開始。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 詹皇再創里程碑！湖人卻慘遭76人血洗44分 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言