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NBA／76人創對戰湖人最大勝分差 安比德重申湖迷身份

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

76人隊今天對湖人隊之戰，球隊一哥安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）分別攻下30分11籃板11助攻大三元、31分8助攻，以44分差距創下隊史對戰湖人最大勝分差，賽後安比德重申，湖人一直是他最喜愛的球隊，這讓他特別想要在對戰中取勝。

身為聯盟的兩大老牌勁旅，76人與湖人今天進行隊史第290次對戰，不過本場比賽一面倒向76人，前3節打完就已經取得18分領先，末節仍未停下進攻腳步，再打出40：14的攻勢，最終以44分差距創下隊史對戰湖人最大勝分差。

上賽季年度MVP安比德再度展現高效率，僅出賽3節、31分鐘就拿下30分11籃板11助攻，親手賞給湖人隊史第4高的敗分差，賽後不忘重申湖人和布萊恩（Kobe Bryant）對他籃球生涯的意義，「這是我最喜歡的球隊，對他們特別想要贏得勝利。當然，每個晚上對陣其他球隊時，我也會想要這樣做。」

76人今天外線火力全開，單場命中22顆三分球，安比德坦言這讓比賽變得更加輕鬆，「隊友處於空檔時，我希望讓他們能夠輕鬆出手，同時也會讓我變得更加輕鬆，我們一起打球並分享球，這是相當有趣的事，但一切都是從防守開始。」

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