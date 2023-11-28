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NBA／投籃次數超越賈霸後 詹姆斯再創總出賽時間最多紀錄
湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天再寫紀錄，生涯總出場時間超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的6萬6297分鐘，登史上第1，但湖人最終以94比138慘敗全場飆進22顆三分球的費城76人，讓詹姆斯的紀錄之夜留憾。
12月將滿39歲的詹姆斯上季超越「天勾」賈霸成為NBA得分王，6天前得分突破3萬9000分大關，成為史上第一人，之後更寫下最多投籃次數紀錄。
至於詹姆斯賽前NBA例行賽和季後賽總出場時間合計6萬6289分鐘（例行賽5萬4635分鐘，季後賽1萬1654分鐘），哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）報導，詹姆斯今天出賽超過29分鐘，總出場時間也超越賈霸的6萬6297分鐘，成為NBA史上總出場時間最多的球員。
詹姆斯此役單場進帳18分，但卻罕見0籃板，包括今天在內，他生涯例行賽出賽1438場，這僅是他第4次沒有抓下任何籃板的比賽。
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