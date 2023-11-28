NBA／灰熊主場一勝難求史馬特暴怒 愛德華形容球迷像死了
灰熊昨天在主場以97：119不敵灰狼，本季主場戰績0勝8敗。灰熊後衛史馬特（Marcus Smart）受傷無法上場，卻在場邊向隊友喊話：「太丟臉了！」灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）則直言，「灰熊球迷像死亡般安靜。」
灰熊近年戰績不錯，但本季當家球星莫蘭特（Ja Morant）因持槍遭聯盟禁賽25場，亞當斯（Steven Adams）、克拉克（Brandon Clarke）、提爾曼（Xavier Tillman）、肯納德（Luke Kennard）及史馬特等人相繼受傷，導致戰績3勝13敗，排西區第14。
史馬特也被鏡頭捕捉到向隊友喊話，「太丟臉了！這些球迷花錢進場看球，你們連努力嘗試都不肯嗎？」
對此，灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）賽後表示，「我不知道他具體說什麼，但我喜歡他點燃那把火，我們很需要，很高興他這樣做。」
灰狼球星愛德華則對灰熊主場的氣氛感到驚訝，「球迷像死亡一樣安靜，我沒有在這樣的曼菲斯打球過，這是我第一次在曼菲斯，見不到球迷投入比賽，連我都有點難進入節奏。他們通常都很容易興奮，我猜可能是因為莫蘭特不在。」
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