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NBA／帥不超過3秒！巫師波爾扮「腳踝終結者」後慘挨麻辣鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾本季場上表現低迷，成為球迷話題人物。 美聯社
波爾本季場上表現低迷，成為球迷話題人物。 美聯社

怎麼又是你！巫師隊與活塞隊今天上演「爐主爭霸賽」，最終巫師第三節在前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）跳出來狂砍18分帶動下，以126：107帶走勝利，不過本季屢傳笑料的後衛波爾（Jordan Poole）比賽中再度上演出糗片段，引起球迷熱議。

賽前兩隊戰績都是2勝14敗，上半場雙方打得難分難捨，第三節庫茲瑪（Kyle Kuzma）獨拿18分，幫助巫師拉開差距，中止9連敗並脫離爐主位置，活塞則苦吞14連敗。

後衛波爾今天表現平平，9投3中拿下10分，在第二節尾聲他選擇持球切入，以漂亮的變速加後撤晃掉活塞狀元郎康寧漢（Cade Cunningham），後者甚至直接被晃出場外，未料他第一時間中距離未出手，反而是頓了一拍後選擇挑籃，結果被補防的新秀湯普森（Ausar Thompson）狠狠賞了一記如排球殺球般的麻辣鍋。

這個「帥不過3秒」的片段也迅速成為討論話題，球迷們表示波爾「當機」的狀態如同打電玩2K時按錯鍵，「當你把投籃鍵按成上籃鍵」、「他還沉浸在把人晃出場的餘韻」、「做球給對方殺球」、「NBA史上最輕浮的球員」。

波爾曾對外宣稱「巫師是我的球隊」，但本季表現低迷，命中率不到4成，和季前狂言比起來顯得十分諷刺，場上更屢屢因為輕挑態度成為球迷笑柄，包括投籃「射後不理」、在場上「遛狗」浪費時間、不聽教練戰術等等，近期也傳出巫師打算兜售他，如果再不振作，在球隊處境恐更加艱難。

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