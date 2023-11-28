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NBA／開酸湖人戴維斯愛假摔 76人中鋒：不能對他太壓迫

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯(中)積極卡位。 美國聯合通訊社
戴維斯(中)積極卡位。 美國聯合通訊社

76人今天在主場迎戰湖人，安比德（Joel Embiid）與戴維斯（Anthony Davis）兩位頂級長人對決備受關注。不過76人替補中鋒里德（Paul Reed）卻開酸戴維斯，「很愛假摔。」

里德是76人替補中鋒，本季出賽16場，平均4.5分4.5籃板。他賽前受訪時談到防守戴維斯的關鍵，「他很愛假摔，我要確保我不會提早陷入犯規。我不能對他太壓迫，你知道他會假摔，所以我需要確保自己遠離犯規麻煩。」

對於里德的言論，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示，「我猜他要防守戴維斯，祝你好運，里德。」

湖人 76人 Anthony Davis

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