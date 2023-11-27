快訊

花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座吐苦水：被迫道別

受賴清德推薦！林昶佐宣布加入民進黨 為2024大選全力輔選

祖克柏1天怎麼過？起床後1壞習慣同百萬人 還陪女兒追泰勒絲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪超狂紀錄 波總：能用各種方式改變比賽

中央社／ 台北27日電
溫班亞瑪的抄截火鍋數據驚人。 路透社
溫班亞瑪的抄截火鍋數據驚人。 路透社

儘管馬刺今天以120比132不敵衛冕軍金塊，但馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽不到25分鐘就繳出6抄截、4阻攻，成為NBA史上繼羅賓森（David Robinson）、相隔33年後第2名締造罕見紀錄的球員。

客場作戰的聖安東尼奧馬刺首節僅落後丹佛金塊4分，但第2、3節逐漸被衛冕軍拉開差距，最終馬刺以12分差距落敗，吞下近期12連敗。

不過馬刺陣中的「法國怪物」溫班亞瑪在菜鳥年持續進步，今天出賽24分鐘56秒，除了拿下22分、11籃板外，還外帶6抄截、4阻攻。

根據美國媒體StatMuse統計，溫班亞瑪是NBA史上自從「海軍上將」羅賓森在1990年12月19日之後，第2名出賽未滿25分鐘就至少繳出6抄截、4阻攻的球員。

馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）賽後受訪時也盛讚愛徒溫班亞瑪，打得非常侵略，總是用各種方式去改變比賽，「能封阻投籃、進球得分，還樂於助攻，並且不怕犯錯，總是專注在下一個回合。」

溫班亞瑪本季累計抄截和火鍋加總67次，高居全聯盟第1，排名第2的是密爾瓦基公鹿洛培茲（Brook Lopez）的66次，第3名是洛杉磯湖人戴維斯（Anthony Davis）的64次。

根據StatMuse統計，溫班亞瑪也是本季全聯盟唯一1名抄截20次以上、火鍋25次以上的球員。

溫班亞瑪接受美國媒體ESPN訪問時說，他很喜歡為比賽帶來一些新的東西，也很開心自己的名字可以和一些偉大球員相提並論，這感覺真的不錯。

延伸閱讀

NBA／彷彿人生走馬燈！金塊菜鳥險被溫班亞瑪「顏扣」

NBA／約柯奇39分準大三元力壓溫班亞瑪 金塊送馬刺12連敗

NBA／柯瑞飆7顆三分球轟35分 勇士賞馬刺難堪11連敗

白頭海鵰窩巢中「全身被大雪掩埋剩1顆頭」都不動 一起身研究員淚崩：太偉大

相關新聞

NBA／布克1.7秒致勝三分球 太陽無KD仍笑納7連勝

太陽今天作客尼克，球星杜蘭特（Kevin Durant）與射手艾倫（Grayson Allen）因傷缺席。當家後衛布克（Devin Booker）獨力帶隊在第四節剩下1.7秒命中致勝三分球，幫助太陽以

NBA／溫班亞瑪超狂紀錄 波總：能用各種方式改變比賽

儘管馬刺今天以120比132不敵衛冕軍金塊，但馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽不到25分鐘就繳出6抄截、4阻攻，成為NBA史上繼羅賓森（David Robinson）、相隔33年後第2名締造罕見紀錄的球員。

NBA／生涯32次9助攻準大三元 約柯奇有望破「大鳥」紀錄

約柯奇（Nikola Jokic）今天面對馬刺上場34分鐘，狂轟39分11籃板9助攻，帶領金塊賞給對手12連敗；對這位兩屆年度MVP超級戰將來說，這種「準大三元」的表現可以說是一種日常了。 單是

NBA／公牛大崩壞開季5勝13敗 拉文：令人感到沮喪

開季以來走得跌跌撞撞的公牛，今天面對籃網一度領先達21分，然而在無法守成的情況下，讓對手狂轟25記三分球，包括第二節被豪取44分，最終又以109比118遺憾落敗。 公牛苦吞4連敗且是近8場輸掉7

NBA／彷彿人生走馬燈！金塊菜鳥險被溫班亞瑪「顏扣」

面對衛冕軍金塊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽25分鐘，攻下22分11籃板2助攻6抄截4阻攻，不過面對超級巨人約柯奇（Nikola Jokic）的39分準大三元演出，法國狀元郎仍是

NBA／離開勇士後進攻效率嚴重下滑 波爾：我遇到很多包夾

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，原以為得分數據會大爆發，沒想到進攻效率卻大幅下滑，他認為自己受到更多包夾是主因。 波爾來到巫師後成為進攻主軸，場均17.7分3.6助攻，命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。