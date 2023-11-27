NBA／溫班亞瑪超狂紀錄 波總：能用各種方式改變比賽

儘管馬刺今天以120比132不敵衛冕軍金塊，但馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽不到25分鐘就繳出6抄截、4阻攻，成為NBA史上繼羅賓森（David Robinson）、相隔33年後第2名締造罕見紀錄的球員。

客場作戰的聖安東尼奧馬刺首節僅落後丹佛金塊4分，但第2、3節逐漸被衛冕軍拉開差距，最終馬刺以12分差距落敗，吞下近期12連敗。

不過馬刺陣中的「法國怪物」溫班亞瑪在菜鳥年持續進步，今天出賽24分鐘56秒，除了拿下22分、11籃板外，還外帶6抄截、4阻攻。

根據美國媒體StatMuse統計，溫班亞瑪是NBA史上自從「海軍上將」羅賓森在1990年12月19日之後，第2名出賽未滿25分鐘就至少繳出6抄截、4阻攻的球員。

馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）賽後受訪時也盛讚愛徒溫班亞瑪，打得非常侵略，總是用各種方式去改變比賽，「能封阻投籃、進球得分，還樂於助攻，並且不怕犯錯，總是專注在下一個回合。」

溫班亞瑪本季累計抄截和火鍋加總67次，高居全聯盟第1，排名第2的是密爾瓦基公鹿洛培茲（Brook Lopez）的66次，第3名是洛杉磯湖人戴維斯（Anthony Davis）的64次。

根據StatMuse統計，溫班亞瑪也是本季全聯盟唯一1名抄截20次以上、火鍋25次以上的球員。

溫班亞瑪接受美國媒體ESPN訪問時說，他很喜歡為比賽帶來一些新的東西，也很開心自己的名字可以和一些偉大球員相提並論，這感覺真的不錯。