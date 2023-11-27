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NBA／公牛大崩壞開季5勝13敗 拉文：令人感到沮喪

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
公牛開季表現低迷。 路透社
公牛開季表現低迷。 路透社

開季以來走得跌跌撞撞的公牛，今天面對籃網一度領先達21分，然而在無法守成的情況下，讓對手狂轟25記三分球，包括第二節被豪取44分，最終又以109比118遺憾落敗。

公牛苦吞4連敗且是近8場輸掉7場，開季至今5勝13敗，在東區排名僅贏過活塞和巫師，這讓擁有三劍客的公牛大軍更顯難堪。

「這讓人很沮喪，沒人想到會是開季5勝13敗，」拉文（Zach LaVine）談到球隊的頹勢，「我們接連輸球，感覺很不好。我也感到非常驚訝，沒想到我們會落入這種境地。但眼前這已成事實，所以我們必須想辦法擺脫困境。」

單單在第二節的比賽中，籃網就砍進11顆三分球，豪取44分，這讓公牛原本取得的領先優勢迅速花光。「當一支球隊能夠轟進25記三分球，這是很難填補的缺口。」公牛主帥唐納文（Billy Donovan）說。

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