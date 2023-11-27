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NBA／彷彿人生走馬燈！金塊菜鳥險被溫班亞瑪「顏扣」
面對衛冕軍金塊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽25分鐘，攻下22分11籃板2助攻6抄截4阻攻，不過面對超級巨人約柯奇（Nikola Jokic）的39分準大三元演出，法國狀元郎仍是力猶未逮，難以阻止馬刺12連敗的命運。
即便球隊戰績不如意，溫班亞瑪傲人的天賦條件依然吸引滿場球迷的目光，甚至連同梯新秀的史特羅瑟（Julian Strawther）都差點成為他的海暴背景。
溫班亞瑪是在第三節快結束前接獲隊友的傳球，準備騰空隔著史特羅瑟利用長臂轟炸籃框，不過這一球並未灌進。
媒體形容當下史特羅瑟的感覺應該猶如「人生走馬燈」。「當我看到他一雙長臂延伸過來時，我心想，『無論發生什麼事情，我只能堅守崗位，沒有辦法回頭了』。」史特羅瑟談起當時的感受。
史特羅瑟這場比賽拿下10分4助攻3抄截，賽後談到溫班亞瑪的表現時，他也提到，「溫班亞瑪能夠許多不同的方式去影響比賽。他的臂展讓他可以在傳球路線上攔阻，以及封蓋投籃。他真的很特別。」
約柯奇則稱讚同樣來自歐陸的小老弟。「他將會改變比賽，這是百分之百會發生的事情。他已經走在那條道路上。」
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