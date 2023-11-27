NBA／離開勇士後進攻效率嚴重下滑 波爾：我遇到很多包夾

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，原以為得分數據會大爆發，沒想到進攻效率卻大幅下滑，他認為自己受到更多包夾是主因。

波爾來到巫師後成為進攻主軸，場均17.7分3.6助攻，命中率只有39.9%，都不如勇士時期。他近日受訪時談到在巫師與勇士打球的不同，「我本季遇到很多包夾，說實話這真的很酷，這會讓你學習做為一名球員，會讓你成長，回去研究比賽畫面。」

波爾的隊友庫茲瑪（Kyle Kuzma）過去在湖人也是角色球員，如今在巫師場均22.9分5.9籃板4.6助攻，投籃命中率47.4%，表現明顯成長不少。庫茲瑪認為，「當你從第3或第4選擇變球隊核心時，會變得很艱難。」

庫茲瑪進一步解釋，「到了新環境成為焦點，這責任很重大，不僅要維持高水準表現，還要讓隊友參與進來。我透過專注擅長的事取得突破，波爾也需用自己的方式做到。」