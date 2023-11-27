NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

太陽球星布克（Devin Booker）今天面對尼克2名球員包夾，投進1.7秒致勝三分球，以116：113氣走尼克，將連勝推進到第7場，他賽後直言，這球對他來說是空檔。

據ESPN統計，布克2015年進入聯盟至今投進7顆致勝球（比賽時間剩5秒），同期只低於公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）的9顆。太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）盛讚，「這就是布克，這傢伙投進冷血的關鍵一擊。」

DEVIN BOOKER COLD. 🥶



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傳球給布克執行這次出手的隊友古德溫（Jordan Goodwin）則表示，「我有一瞬間以為他是布萊恩（Kobe Bryant），這就是為什麼我知道他會命中。」

布克受訪時也透露他心中的想法，「除非他們閃電夾擊讓我看不到籃框，不然我都會出手。我知道聽起來很瘋狂，但這球對我來說跟空檔一樣，一出手感覺就很好。」

布克認為這會是他生涯最佳時刻前幾名，因為是在知名的麥迪遜廣場花園，「我現在是歷史的一部分，如果你是籃球歷史迷，當下就會感受到這點，對吧？當我休賽季開車經過這裡，也會有種特別的感覺。」