NBA／近8戰勇奪7勝 里拉德讚公鹿展現韌性團結力

密爾瓦基公鹿今天在落後26分下展開絕地反攻，終場以108比102擊敗波特蘭拓荒者，演出本季最大逆轉。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）砍33分，對戰老東家的里拉德（Damian Lillard）也有31分進帳。

法新社報導，曾為拓荒者效力11個賽季的里拉德今年9月被交易到公鹿，里拉德在對陣老東家的第1場比賽中，全場貢獻5籃板4助攻，隊友「字母哥」安戴托昆波則繳出16籃板。

公鹿在過去8場比賽贏了7場，而在里拉德離隊後進入重建的拓荒者則在過去10場比賽輸了9場。

拓荒者此役前3節一直保持主導地位，今年6月的選秀探花韓德森（Scoot Henderson）上半場4投4中拿下11分，半場結束，拓荒者以68比52領先。

易籃再戰後，拓荒者在葛蘭特（Jerami Grant）和波格登（Malcolm Brogdon）火力加持下，第3節初將領先優勢擴大至26分，隨後公鹿加強防守並開啟追分模式。葛蘭特全場砍下22分，波格登則進帳18分。

在比賽剩下不到3分鐘時，里拉德3分球命中，將比數追成97比97；最後18.5秒時，字母哥觸球入網，雙方戰成102比102平手。

「字母哥」最後送上一個大火鍋，加上里拉德的4次罰球，讓公鹿鎖定了最後勝利。里拉德說：「我認為我們展現出很大的團結與韌性。」

「我們在這個賽季已多次遇上這種情況，我們的性格受到考驗，團結也受到考驗。我們再次展現出了拚搏精神。」

里拉德承認與前隊友對陣「感覺有些奇怪」，「但當我們開始比賽，我很快就克服了這種感受。很高興我們能夠取勝」。