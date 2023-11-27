NBA／福克斯三分球大進步 國王助教：休賽季和柯瑞練到抽筋
國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）成為勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）個人球鞋品牌「Curry Brand」首位代言人。本季福克斯三分球命中率達到生涯新高的37.2%，國王助教盧克斯（Luke Loucks）爆料，福克斯今年休賽季和柯瑞練到抽筋。
福克斯擁有聯盟最頂尖速度，但三分球能力一直是罩門，生涯至今命中率僅32.3%。國王助教指出，福克斯休賽季與柯瑞練球，第一次就練到抽筋，「他的前臂抽筋，因為訓練量太大。」
福克斯練完後直言，「這一點也不特別，這就是柯瑞每天訓練的方式，這就是他。」國王助教認為，國王球員和福克斯正轉變成那樣的球員，「他正在以頂級水準努力。」
福克斯去年生涯首度入選年度第三隊，本季表現再進化，場均29.9分6.0助攻4.3籃板，三分球命中率37.2%，出手8.6次創生涯新高。
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