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NBA／嶄新魔術挑戰隊史連勝紀錄 華格納：關鍵在於自信

中央社／ 台北27日電
班切羅(左)和華格納組成的鋒線搭檔，已經成了魔術最重要的核心力量。 美聯社
班切羅(左)和華格納組成的鋒線搭檔，已經成了魔術最重要的核心力量。 美聯社

奧蘭多魔術今天靠著華格納（Franz Wagner）、替補的安東尼（Cole Anthony）各攻下30分的帶領下，在主場以130比117擊敗夏洛特黃蜂，笑納7連勝高居東區第2，依照本季的好狀態，很有機會挑戰隊史最長的9連勝。

替補的安東尼全場攻下30分，其中17分在第4節拿下，幫助魔術最多取得16分的領先，也是打垮黃蜂追分氣勢的重要關鍵人物。

在魔術隊史上，曾在1994-95年、2000-01球季、2010-11球季達成過隊史最長的9連勝，而本季表現脫胎換骨的「新魔術」已經7連勝到手，高居東區第2；接下來3場比賽，他們將回到在主場連續迎戰華盛頓巫師，之後前往客場對布魯克林籃網，很有機會締造10連勝的隊史新紀錄。

先發攻下30分的華格納賽後接受ESPN訪問時說，我想現在每個人都建立起很強大的信心，「這就是為何我們能拿到連勝的原因，我們全隊的心態和過去2個賽季比較起來有很大的不同。」

在2021年選秀首輪第8順位被魔術選中的華格納，今天出賽35分鐘、全場15投11中，以超過7成的命中率拿下30分、7籃板。根據美國媒體StatMuse統計，華格納成為2021年選秀梯次上，第2名完成單場「30分、命中率過7成」的球員。

魔術本季表現搶眼，團隊平均每場比對手多得4.8分排聯盟第6、團隊平均籃板每場比對手多4.5個排聯盟第3，且全隊有6人平均得分雙位數；而替補出發的安東尼、弟弟華格納（Moritz Wagner）、後衛哈里斯（Gary Harris）合計可攻下35.2分，是聯盟最可怕的板凳暴徒組合。

黃蜂則以布里吉斯（Miles Bridges）攻下全隊最高的23分，但後衛群似乎上演「抓交替」的戲碼，洛齊爾（Terry Rozier）因傷缺席9場比賽後今天復出，結果當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）下半場就因為腳踝受傷休兵。

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