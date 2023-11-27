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NBA／約柯奇39分準大三元力壓溫班亞瑪 金塊送馬刺12連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊隊當家球星約柯奇（持球者 ）在馬刺隊溫班亞瑪（右）防守下，企圖進攻。 路透社
金塊隊當家球星約柯奇（持球者 ）在馬刺隊溫班亞瑪（右）防守下，企圖進攻。 路透社

NBA今天上演話題對決，馬刺隊的法國「怪物狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和衛冕軍金塊隊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）首度對決，溫班亞馬雖有22分、11籃板「雙10」演出，但約柯奇繳出更可怕的39分、11籃板、9助攻「準大三元」，率衛冕軍以132：120賞給馬刺12連敗。

溫班亞馬第二節讀秒階段的快攻，接獲隊友瓊斯（Tre Jones）傳球，上演空中接力「隔扣」戲碼，但馬刺半場就陷入60：72落後，第三節金塊再轟下35分，帶著23分差距進入決勝節。

金塊第四節再打出7：2攻勢，差距再擴大下，溫班亞瑪開節不到2分鐘就下場，留下出賽25分鐘，17投7中拿下全隊最高22恩，外帶11籃板、6抄截和4阻攻全能數據。

約柯奇的數據更驚人，上場34分鐘的他29投17中轟下39分，加上11籃板、9助攻，以「準大三元」表現率隊迎接主場8連勝。

金塊今天除了後衛穆雷（Jamal Murray）因右腿傷勢連9場缺陣，葛登（Aaron Gordon）也沒能出賽，不過波特（Michael Porter Jr.）挹注25分，加上全隊5人得分兩位數，聯手捍衛主場完美勝率。

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