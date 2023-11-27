聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／約柯奇39分準大三元力壓溫班亞瑪 金塊送馬刺12連敗
NBA今天上演話題對決，馬刺隊的法國「怪物狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和衛冕軍金塊隊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）首度對決，溫班亞馬雖有22分、11籃板「雙10」演出，但約柯奇繳出更可怕的39分、11籃板、9助攻「準大三元」，率衛冕軍以132：120賞給馬刺12連敗。
溫班亞馬第二節讀秒階段的快攻，接獲隊友瓊斯（Tre Jones）傳球，上演空中接力「隔扣」戲碼，但馬刺半場就陷入60：72落後，第三節金塊再轟下35分，帶著23分差距進入決勝節。
金塊第四節再打出7：2攻勢，差距再擴大下，溫班亞瑪開節不到2分鐘就下場，留下出賽25分鐘，17投7中拿下全隊最高22恩，外帶11籃板、6抄截和4阻攻全能數據。
約柯奇的數據更驚人，上場34分鐘的他29投17中轟下39分，加上11籃板、9助攻，以「準大三元」表現率隊迎接主場8連勝。
金塊今天除了後衛穆雷（Jamal Murray）因右腿傷勢連9場缺陣，葛登（Aaron Gordon）也沒能出賽，不過波特（Michael Porter Jr.）挹注25分，加上全隊5人得分兩位數，聯手捍衛主場完美勝率。
2023-24 NBA即時比分
▪ 布克致勝三分彈！無KD太陽仍豪取7連勝 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言