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NBA／波爾辛吉斯至少休1週 綠衫軍雙槍捍衛主場7連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
綠衫軍雙槍聯手攻下55分。 路透社
綠衫軍雙槍聯手攻下55分。 路透社

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因左小腿拉傷預計要休一星期，哈勒戴（Jrue Holiday）也是右腳踝扭傷連續缺賽，不過綠衫軍雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）聯手攻下55分，仍舊帶領球隊以113比103擊敗「背靠背」連續客場作戰的老鷹。

趁著對手兵疲馬困，塞爾蒂克開賽就掌握優勢，一路取得領先，並且在第三節一度拉開20分差；不過老鷹沒有因此棄械投降，反而在波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的帶動之下，殺出一波13比0的高潮，瞬間縮小到6分差。

泰托姆第四節頂住壓力，個人獨拿13分，幫助球隊維持兩位數差距，順利收下比賽。塞爾蒂克取得主場7連勝，目前以12勝4敗穩居東區龍頭寶座。

「今晚比賽我們的心態好很多，反映在節奏和空間拉扯上就是如此。」主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

從感冒中復活的泰托姆全場攻下34分9籃板4助攻2抄截，他在賽後也稱讚老將霍福特（Al Horford）。「他為我們帶來了如此多能量。當他做那些事情的時候，我們非常興奮，這會感染全隊。現場球迷也會受到影響。」霍福特此戰先發得到6分15籃板3助攻2阻攻。

這是泰托姆生涯第55次至少拿到30分外加5記三分球，高居隊史之冠，布朗以22次排在其後。

比賽中演出隔人暴扣的布朗，得到21分7籃板3助攻，談起這一記灌籃，布朗表示：「任何時候看到有這種展現出侵略性的機會，我是不會放過的。」

懷特（Derrick White）拿下15分11助攻4籃板3抄截，班頓（Dalano Banton）扛先發獲得8分5籃板；替補的克塔（Neemias Queta）則是7分10籃板，更贏得泰托姆的讚賞。「他從板凳出發帶給我們能量，他們隨時都做好準備，今晚他們幫助我們贏得比賽。」

近況出色的楊恩（Trae Young）今天又轟進6顆三分球，拿下33分7助攻5籃板，杭特（De'Andre Hunter）和波格丹諾維奇各拿到24分、23分；墨瑞（Dejounte Murray）狀態欠佳，13投僅2中，只得到6分4籃板3助攻。

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