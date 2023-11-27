NBA／黃蜂球弟又傷退 魔術7連勝創「後魔獸時代」最佳紀錄

黃蜂今天客場挑戰魔術，「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）再度受傷退場。魔術靠著F.華格納（Franz Wagner）和板凳暴徒安東尼（Cole Anthony）聯手攻下60分，終場以130：117輕取黃蜂，豪取7連勝。

這是魔術自2010-11賽季創下9連勝後，隊史最長連勝紀錄，當時魔術還是由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍。

黃蜂首節打完領先8分，但魔術第二節打出一波22：6攻勢反超，隨後小鮑爾再度傷到右腳踝退場，本節打完魔術反而取得4分領先。

LaMelo Ball was carried off the floor and to the locker room after landing awkwardly on this play. pic.twitter.com/Wo5DgLLX18 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2023年11月27日

第三節黃蜂榜眼米勒（Brandon Miller）獨得11分，幫助球隊咬住分差。末節黃蜂一度追到3分落後，但魔術安東尼單節狂轟18分，魔術成功拉開分差，穩穩收下勝利。

安東尼全場得到30分7籃板7助攻，F.華格納攻下30分7籃板，狀元前鋒班切羅（Paolo Banchero）砍進23分7籃板8助攻。

黃蜂方面，小鮑爾退場前得到7分，布里吉斯（Miles Bridges）攻下23分10籃板，洛齊爾（Terry Rozier）22分9助攻，米勒貢獻20分5籃板。