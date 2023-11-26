NBA／擺脫連敗陰霾快艇5戰4勝 哈登：團隊是贏球關鍵

快艇今天演出復仇記，以19分之差痛宰了獨行俠。攻下全隊最高25分的喬治（Paul George）除了展現侵略性，填補雷納德（Kawhi Leonard）手感低迷的空缺，他也盛讚衛斯特布魯克（Russell Westbrook）所帶給球隊的能量。

「當我能打出侵略性，殺到籃框附近時，那就是我狀態最好的時候。」喬治說。有趣的是，喬治本季只要拿超過30分，快艇還沒有贏過球，顯然25分是很剛好的數據。

衛斯特布魯克從替補殺出，貢獻15分8籃板7助攻，喬治表示：「他已經習慣以替補身份登場。他是真正的職業球員，你不能只光看他得多少分，你得看看他是如何去影響比賽。」

今天快艇四星只有兩人打出優異表現，哈登（James Harden）8投2中僅有8分7助攻4籃板進帳，雷納德12投2中也是只有8分6籃板3助攻。但即便如此，球隊還是能夠在大半時間裡取得領先優勢，最多更是贏到24分。

「我們作為一個團隊，贏球是唯一重要的事情。」哈登談到這場勝利，「在我看來，個人的數據並不重要。我一直強調這一點，最重要的是團隊。」

哈登還透露總教練泰隆魯（Tyronn Lue）特別跟他溝通了比賽策略。「他昨晚打了電話給我，告訴我要從根本上去簡化比賽，我認為這對我幫助很大。我的節奏並不是一定要取分，而是確保每個人都處於正確的位置。」

快艇擺脫先前6連敗的陰霾，最近5場比賽拿下4勝，除了陣容安排的改變外，防守還是很關鍵的因素，這5場比賽他們平均失分為101分，低於賽季平均失分。

「我們做了很多換防，這會逼使對手頻頻陷入單打狀態。沒有多少球隊可以一直做好單打得分的準備。」喬治說。