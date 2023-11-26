快訊

獨／8點檔男星「不留房給兒」 存老本退休就住養老村

陸黴漿菌疫情嚴峻疾管署罕示警 黃立民曝襲台時間點：不來才奇怪

NBA／擺脫連敗陰霾快艇5戰4勝 哈登：團隊是贏球關鍵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
快艇攻守逐漸步上軌道。 路透社
快艇攻守逐漸步上軌道。 路透社

快艇今天演出復仇記，以19分之差痛宰了獨行俠。攻下全隊最高25分的喬治（Paul George）除了展現侵略性，填補雷納德（Kawhi Leonard）手感低迷的空缺，他也盛讚衛斯特布魯克（Russell Westbrook）所帶給球隊的能量。

「當我能打出侵略性，殺到籃框附近時，那就是我狀態最好的時候。」喬治說。有趣的是，喬治本季只要拿超過30分，快艇還沒有贏過球，顯然25分是很剛好的數據。

衛斯特布魯克從替補殺出，貢獻15分8籃板7助攻，喬治表示：「他已經習慣以替補身份登場。他是真正的職業球員，你不能只光看他得多少分，你得看看他是如何去影響比賽。」

今天快艇四星只有兩人打出優異表現，哈登（James Harden）8投2中僅有8分7助攻4籃板進帳，雷納德12投2中也是只有8分6籃板3助攻。但即便如此，球隊還是能夠在大半時間裡取得領先優勢，最多更是贏到24分。

「我們作為一個團隊，贏球是唯一重要的事情。」哈登談到這場勝利，「在我看來，個人的數據並不重要。我一直強調這一點，最重要的是團隊。」

哈登還透露總教練泰隆魯（Tyronn Lue）特別跟他溝通了比賽策略。「他昨晚打了電話給我，告訴我要從根本上去簡化比賽，我認為這對我幫助很大。我的節奏並不是一定要取分，而是確保每個人都處於正確的位置。」

快艇擺脫先前6連敗的陰霾，最近5場比賽拿下4勝，除了陣容安排的改變外，防守還是很關鍵的因素，這5場比賽他們平均失分為101分，低於賽季平均失分。

「我們做了很多換防，這會逼使對手頻頻陷入單打狀態。沒有多少球隊可以一直做好單打得分的準備。」喬治說。

相關新聞

NBA／克里夫蘭鄉親見證！詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

生涯第21個賽季依舊強大的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在今天克里夫蘭鄉親的見證下，再度達成重要生涯里程碑。 詹姆斯面對騎士出手23次命中8球，生涯出手次數累積達到28316次

NBA／擺脫連敗陰霾快艇5戰4勝 哈登：團隊是贏球關鍵

快艇今天演出復仇記，以19分之差痛宰了獨行俠。攻下全隊最高25分的喬治（Paul George）除了展現侵略性，填補雷納德（Kawhi Leonard）手感低迷的空缺，他也盛讚衛斯特布魯克（Russe

NBA／湖人小將鎖死米契爾扮奇兵 戴維斯：每個人都得站出來

湖人隊今天作客克里夫蘭，在戴維斯（Anthony Davis）獨攬30分力壓騎士雙塔的帶領下，以121：115帶走勝利，其中小將克里斯提（Max Christie）表現功不可沒，他末節成功守住騎士一哥

NBA／單周吞兩場20分逆轉敗 熱火總教練：這令人羞愧

熱火隊今天在被靠背賽事97：115不敵籃網隊輸球，以2勝3敗結束近期的客場5連戰，值得一提的是，這3場敗仗中就有2場是葬送20分的領先慘遭逆轉，今天賽後主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）也

NBA／缺兩大主力靠板凳末節逆轉 爵士終結鵜鶘3連勝

儘管少了馬卡南（Lauri Markkanen）和克拉克森（Jordan Clarkson）兩大得分悍將，但爵士眾志成城，第四節在塞克斯頓（Collin Sexton）和凱斯勒（Walker Kess

NBA／遺憾球衣名字拼錯 溫班亞瑪：11連敗仍相信球隊

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先前對勇士比賽中所穿的球衣名字拼錯，變成了「Wembanyana」，引發了不少討論。賽後被問到這段插曲，溫班亞瑪表示這件事情有些遺憾。 「真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。