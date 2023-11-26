NBA／缺兩大主力靠板凳末節逆轉 爵士終結鵜鶘3連勝

儘管少了馬卡南（Lauri Markkanen）和克拉克森（Jordan Clarkson）兩大得分悍將，但爵士眾志成城，第四節在塞克斯頓（Collin Sexton）和凱斯勒（Walker Kessler）聯手攻下19分的帶動之下，演出瘋狂逆轉秀，從落後9分劣勢，最後反以105比100擊退鵜鶘。

「大家就是做出正確的閱讀，而不是試圖一蹴而就。就是打一個簡單的戰術，找到處於空檔的隊友。我們打出了一些非常棒的回合，從中獲得很好的投籃機會。」塞克斯頓說。爵士終結4連敗的同時，也結束鵜鶘的3連勝。

第四節獲得10分的塞克斯頓，全場得到16分6助攻3籃板，凱斯勒11分11籃板2阻攻，歐林尼克（Kelly Olynyk）13分6籃板3助攻。在這3人的引領下，爵士替補聯手得到54分，遠勝過鵜鶘板凳的22分。

新秀喬治（Keyonte George）先發獲得15分6籃板5助攻，柯林斯（John Collins）12分9籃板，豐泰奇歐（Simone Fontecchio）10分。

威廉森（Zion Williamson）此戰並未上場，英格倫（Brandon Ingram）攻下26分8助攻6籃板；首輪新秀霍金斯（Jordan Hawkins）拿到全隊最高25分，這是他本季第3次至少砍進25分，和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）並列新秀最多。

趁著爵士全場出現多達23次失誤，鵜鶘一度領先13分，不過爵士在決勝期選擇包夾英格倫，其他球員也無法有效支援，英格倫第四節7投2中，終究還是把優勢拱手讓出。

「背靠背的比賽真的很艱難，爵士打出一波氣勢，我們卻沒有阻擋下。」鵜鶘主帥格林（Willie Green）說。