NBA／單周吞兩場20分逆轉敗 熱火總教練：這令人羞愧

熱火隊今天在被靠背賽事97：115不敵籃網隊輸球，以2勝3敗結束近期的客場5連戰，值得一提的是，這3場敗仗中就有2場是葬送20分的領先慘遭逆轉，今天賽後主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）也坦言：「過去22個小時令人感到羞愧。」

昨日熱火在對戰尼克的比賽曾一度領先達21分，第四節初還握有19分優勢，卻無法守住勝利，以98：100遭逆轉；無獨有偶，上週對暴龍的賽事熱火開賽即打出22：1瘋狂攻勢，沒想到依然讓勝利從手中溜走，寫下難堪紀錄，目前在東區名列第7。

熱火近期可說是面臨「地獄賽程」，近10場賽事有9場都是客場作戰，今天對籃網的比賽包括巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）和羅賓森（Duncan Robinson）等主力皆休兵。

總教練史波斯特拉表示，最近吞下的敗仗確實令人感到羞愧，不過球隊在這波賽事中正往好的方向前進，「總體而言，我們有達到設立的目標，把自己提升到更高層級的隊伍。」

根據消息指出，下一場對公鹿的比賽熱火「三巨頭」將有機會回歸，同時這場比賽也將影響到哪隊將脫穎而出晉級季中錦標賽8強。