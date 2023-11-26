NBA／遺憾球衣名字拼錯 溫班亞瑪：11連敗仍相信球隊

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先前對勇士比賽中所穿的球衣名字拼錯，變成了「Wembanyana」，引發了不少討論。賽後被問到這段插曲，溫班亞瑪表示這件事情有些遺憾。

「真是遺憾。我不知道有沒有人會因此被炒魷魚，但馬刺球團已經做了他們的工作，確認我的名字。我不知道，這真是遺憾。」溫班亞瑪說。

溫班亞瑪此戰攻下22分9籃板4助攻2阻攻，不過仍無法阻止馬刺11連敗的命運。

「我仍相信球隊，我信任他們，我信任教練。我們擁有最棒的人跟著我們，沒有道理這不會成功，我知道總有一天會找到方法的。」溫班亞瑪說。