NBA／遺憾球衣名字拼錯 溫班亞瑪：11連敗仍相信球隊
馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先前對勇士比賽中所穿的球衣名字拼錯，變成了「Wembanyana」，引發了不少討論。賽後被問到這段插曲，溫班亞瑪表示這件事情有些遺憾。
「真是遺憾。我不知道有沒有人會因此被炒魷魚，但馬刺球團已經做了他們的工作，確認我的名字。我不知道，這真是遺憾。」溫班亞瑪說。
溫班亞瑪此戰攻下22分9籃板4助攻2阻攻，不過仍無法阻止馬刺11連敗的命運。
「我仍相信球隊，我信任他們，我信任教練。我們擁有最棒的人跟著我們，沒有道理這不會成功，我知道總有一天會找到方法的。」溫班亞瑪說。
2023-24 NBA即時比分
▪ 鄉親父老見證！詹皇再創兩大里程碑 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言