快訊

PLG／下半場復活 林書豪「大三元」率新北國王開出5連勝

謝國樑座車違停？ 基隆市警局交通隊：公務行程不舉發

火鍋吃一半險遭加料！新北錢都竟「天降巨鼠」 總公司道歉

NBA／遺憾球衣名字拼錯 溫班亞瑪：11連敗仍相信球隊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪仍對馬刺深具信心。 美聯社
溫班亞瑪仍對馬刺深具信心。 美聯社

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先前對勇士比賽中所穿的球衣名字拼錯，變成了「Wembanyana」，引發了不少討論。賽後被問到這段插曲，溫班亞瑪表示這件事情有些遺憾。

「真是遺憾。我不知道有沒有人會因此被炒魷魚，但馬刺球團已經做了他們的工作，確認我的名字。我不知道，這真是遺憾。」溫班亞瑪說。

溫班亞瑪此戰攻下22分9籃板4助攻2阻攻，不過仍無法阻止馬刺11連敗的命運。

「我仍相信球隊，我信任他們，我信任教練。我們擁有最棒的人跟著我們，沒有道理這不會成功，我知道總有一天會找到方法的。」溫班亞瑪說。

相關新聞

NBA／克里夫蘭鄉親見證！詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

生涯第21個賽季依舊強大的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在今天克里夫蘭鄉親的見證下，再度達成重要生涯里程碑。 詹姆斯面對騎士出手23次命中8球，生涯出手次數累積達到28316次

NBA／安比德強勢準大三元 76人罰球大戰終結雷霆6連勝

本季面對東區球隊還沒有輸過的雷霆，碰上戰鬥力全開的安比德（Joel Embiid），顯然還是難以招架！ 安比德挾著21罰19中的重傷害，全場豪取35分11籃板9助攻4阻攻，搭配76人先發5人得分

NBA／遺憾球衣名字拼錯 溫班亞瑪：11連敗仍相信球隊

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先前對勇士比賽中所穿的球衣名字拼錯，變成了「Wembanyana」，引發了不少討論。賽後被問到這段插曲，溫班亞瑪表示這件事情有些遺憾。 「真

NBA／比賽末段大反攻已成常態 76人主帥：收尾表現必須更好

美國職籃NBA費城76人隊，今天在主將恩比德35分、11籃板和9次助攻的好表現下，在奧克拉荷馬市阻止了對手賽末反撲，以1...

NBA／詹姆斯個人博物館今開幕！門票23美元收入全用於慈善

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今隨隊作客克里夫蘭，身為家鄉英雄的他不僅受到當地球迷熱烈歡迎，個人博物館也選在今天正式開幕，內部擺放著詹皇各項收藏，完整紀錄這名歷史巨星籃球生涯軌跡，是詹姆

NBA／喬治25分領銜、衛少替補注入能量 快艇痛宰獨行俠

前一次交手被獨行俠狂轟144分、最終慘敗18分的快艇，今天回到自家主場可說是一吐怨氣。 快艇整場比賽幾乎一路壓制獨行俠，最多領先達24分，在沒有遭遇太大抵抗之下，以107比88完成復仇。快艇告別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。