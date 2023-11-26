NBA／比賽末段大反攻已成常態 76人主帥：收尾表現必須更好

費城76人隊今天在主將安比德（Joel Embiid）35分、11籃板和9次助攻的好表現下，在奧克拉荷馬市阻止了對手賽末反撲，以127比123擊敗了地主雷霆隊，終止了雷霆隊6連勝。

法新社報導，安比德本場比賽有準大三元表現，同時這位追求衛冕年度MVP的好手，還貢獻了4次阻攻和1次抄截。

安比德本場比賽罰21中19，尤其最後9.8秒罰中6球，順利阻斷了年輕的雷霆隊反攻，也終止了雷霆的6連勝。

這場比賽還剩49秒時，76人隊還有9分領先，雷霆隊新秀中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）在剩11.1秒時扣籃，將76人的領先優勢縮小至121-118。

隨後安比德2罰全中，但霍姆葛倫在剩5.4秒時又投進3分，雙方差距縮小至僅有2分。

安比德再罰進2球後，霍姆葛倫又扣籃得分，76人隊以125比123領先2分，安比德最後一分鐘重摔倒地後仍堅持比賽，後來以2罰全中定江山。

76人隊總教練諾斯（Nick Nurse）談到安比德的表現時說：「顯然，他搞定了比賽勝利。」他不僅讚揚安比德在罰球線上的冷靜表現，還讚揚他拉開空間和製造犯規的能力。

不過諾斯也表示，NBA比賽的末段反攻已是常態，76人必須在收尾上表現的更好。

諾斯指出，正如聯盟中每個人所看到的，比賽中有很多瘋狂結局。對手在剩1分鐘落後9分也都尚未結束。我們必須確保鎖定勝利。

76人隊其它球員方面，馬克西（Tyrese Maxey）拿下28分和8個籃板，哈里斯（Tobias Harris）貢獻了16分。

雷霆隊新秀中鋒霍姆葛倫再次令人印象深刻，他全場拿下33分、6個籃板和3次阻攻。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下31分，後衛吉迪（Josh Giddey）拿下10分7個籃板和8次助攻。

儘管社群媒體流傳關於吉迪與未成年少女有不正當關係的指控，聯盟也正在調查，但吉迪今天仍有上場擔任先發。

現年21歲的吉迪是澳洲球員，他拒絕對此事發表評論。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）昨天表示，現在「聯盟已在處理」。

至於此役表現不佳，戴格諾說，他的年輕團隊還沒有達到最頂尖的狀態。

「顯然，面對（76人隊）這樣優秀的球隊，如果你想贏得比賽，就必須要有最好的表現。」