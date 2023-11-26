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NBA／詹姆斯個人博物館今開幕！門票23美元收入全用於慈善

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯博物館今天正式開幕，收入將用於當地慈善項目。 圖片取自Instagram
詹姆斯博物館今天正式開幕，收入將用於當地慈善項目。 圖片取自Instagram

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今隨隊作客克里夫蘭，身為家鄉英雄的他不僅受到當地球迷熱烈歡迎，個人博物館也選在今天正式開幕，內部擺放著詹皇各項收藏，完整紀錄這名歷史巨星籃球生涯軌跡，是詹姆斯球迷不可錯過的新朝聖地點。

這座位於詹姆斯家鄉俄亥俄州艾克朗的博物館名為「詹姆斯主場」，根據詹姆斯家族基金會的說法，由詹姆斯母親親自規畫，入場票價為與詹姆斯代表背號相同的23美元，入場費將全額用於慈善事業，包含提供當地弱勢居民基本住所、就業輔助。

除此之外，詹姆斯博物館不僅收藏了他從小到大大大小小的獎盃、私人物品，以精緻畫像詳細說明職業歷程，還完美複製了詹皇球涯各個重大時刻的場景，包含高中時期的球隊休息室、少年時期的住家內部、2003選秀唱名看板......等，讓球迷們能有身歷其境的感受。

詹姆斯在個人Instagram上寫道：「見證這件事發生依然使我感到瘋狂！我等不及讓全世界的粉絲窺探我職業生涯成就的內幕！你們最好別弄亂我的房間喔！」

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