NBA／吉迪與未成年少女不正常關係仍待調查 雷霆主帥：他會繼續出賽

雷霆21歲後衛吉迪（Josh Giddey）近日遭到指控與未成年少女發生性關係，引發軒然大波，在可能面臨法律刑責的情況下，聯盟已經主動出面調查。

不過在調查結果出來之前，吉迪本身還是要履行籃球員的工作，在今天主場對76人的比賽中，依然是以先發身份登場，得到10分8助攻7籃板，不過雷霆以4分之差飲恨，中止6連勝。

對於吉迪捲入桃色風波，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示他依然會正常出賽。「就籃球層面來看，他的地位並未改變。不過我對於其他私人事情不會發表任何評論。」

Josh Giddey introduced prior to the Thunder Sixers game pic.twitter.com/f6Vy7J46Vj — Andrew Schlecht (@AndrewKSchlecht) 2023年11月25日

至於吉迪會不會因調查結果而造成未來可能無法比賽的狀況，戴格諾則表示：「這不在我們的掌控之中。如果他的狀態有任何變化，那將是聯盟的決定，這顯然是聯盟的問題。吉迪將會繼續出賽，直到聯盟另行通知。」

日前吉迪與一名金髮少女的親密照片和影片被上傳到網路，引發熱烈討論，媒體也踢爆這名少女可能年僅15歲，這會違反奧克拉荷馬州最低合法性行為年齡。不過事情是否屬實，仍得看後續的調查。