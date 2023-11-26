快訊

吃鍋曬照誤露點餐QR Code 她遭惡整下單「190萬元」小菜

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

阿嬤賣房救「欠債2千萬」賭鬼女兒 網友搖頭：賭博成癮無法救

NBA／吉迪與未成年少女不正常關係仍待調查 雷霆主帥：他會繼續出賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
吉迪捲入與未成年少女不正常關係的桃色風波。 路透社
吉迪捲入與未成年少女不正常關係的桃色風波。 路透社

雷霆21歲後衛吉迪（Josh Giddey）近日遭到指控與未成年少女發生性關係，引發軒然大波，在可能面臨法律刑責的情況下，聯盟已經主動出面調查。

不過在調查結果出來之前，吉迪本身還是要履行籃球員的工作，在今天主場對76人的比賽中，依然是以先發身份登場，得到10分8助攻7籃板，不過雷霆以4分之差飲恨，中止6連勝。

對於吉迪捲入桃色風波，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示他依然會正常出賽。「就籃球層面來看，他的地位並未改變。不過我對於其他私人事情不會發表任何評論。」

至於吉迪會不會因調查結果而造成未來可能無法比賽的狀況，戴格諾則表示：「這不在我們的掌控之中。如果他的狀態有任何變化，那將是聯盟的決定，這顯然是聯盟的問題。吉迪將會繼續出賽，直到聯盟另行通知。」

日前吉迪與一名金髮少女的親密照片和影片被上傳到網路，引發熱烈討論，媒體也踢爆這名少女可能年僅15歲，這會違反奧克拉荷馬州最低合法性行為年齡。不過事情是否屬實，仍得看後續的調查。

相關新聞

NBA／克里夫蘭鄉親見證！詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

生涯第21個賽季依舊強大的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在今天克里夫蘭鄉親的見證下，再度達成重要生涯里程碑。 詹姆斯面對騎士出手23次命中8球，生涯出手次數累積達到28316次

NBA／安比德強勢準大三元 76人罰球大戰終結雷霆6連勝

本季面對東區球隊還沒有輸過的雷霆，碰上戰鬥力全開的安比德（Joel Embiid），顯然還是難以招架！ 安比德挾著21罰19中的重傷害，全場豪取35分11籃板9助攻4阻攻，搭配76人先發5人得分

NBA／吉迪與未成年少女不正常關係仍待調查 雷霆主帥：他會繼續出賽

雷霆21歲後衛吉迪（Josh Giddey）近日遭到指控與未成年少女發生性關係，引發軒然大波，在可能面臨法律刑責的情況下，聯盟已經主動出面調查。 不過在調查結果出來之前，吉迪本身還是要履行籃球員

NBA／家鄉球迷熱烈迎接詹皇 戴維斯全能秀助湖人力退騎士

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天客場出戰老東家克里夫蘭騎士，攻下22分，率隊以121比115勝出；詹姆斯生涯出手次數超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），獨居史上第一。

NBA／火力極大化！老鷹送巫師9連敗 連72場得分破百寫紀錄

對上聯盟戰績墊底梯隊的巫師，本季進攻效率高居30隊中第2的老鷹打來毫不客氣，團隊命中率達51.0%，三分球37投18中，加上全隊6人得分雙位數，老鷹從比賽開始就一路壓制對手，最多領先達36分，最終以1

NBA／ 格林解禁即將回歸勇士 柯瑞：我們太需要他了

勇士隊昨天在主場面對近期苦吞10連敗的馬刺隊，儘管球隊一哥柯瑞猛轟平個人本季最高的7顆三分球拿下35分，但末節最後3分鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。