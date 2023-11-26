NBA／家鄉球迷熱烈迎接詹皇 戴維斯全能秀助湖人力退騎士

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天客場出戰老東家克里夫蘭騎士，攻下22分，率隊以121比115勝出；詹姆斯生涯出手次數超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），獨居史上第一。

湖人今天展開客場之旅4連戰，首戰對戰騎士，也是詹姆斯老東家，詹姆斯曾效力騎士11個球季，更曾在2016年率領騎士拿下隊史首冠，今天騎士隊不僅在客場休息室外，放上當年詹姆斯奪冠海報，賽前球迷也起立鼓掌歡迎他的到來。

詹姆斯開賽率領湖人以7比0領先，騎士在首節後段以40比75反超，雙方次節攻勢不少，半場結束湖人仍落後1分。

第3節戰況持續膠著，決勝節倒數1分56秒，湖人以113比112領先，詹姆斯雙手扣籃且連得4分拉開差距，騎士持續追趕，而湖人的里夫斯（Austin Reaves）倒數19.1秒2罰全中、追加分數，最終以6分差迎接勝利。

飽受傷兵所擾的湖人，前鋒八村壘因鼻骨骨折動刀，加上原有的傷兵范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）與瑞迪許（Cam Reddish），戰力再度遭受考驗。

湖人今天派出8名球員應戰，7人得分雙位數，戴維斯（Anthony Davis）攻下本季個人新高32分，另有13籃板。

詹姆斯全場23投8中，罰球線7次出手、命中5球，進帳22分，並完成2大新里程碑，除了生涯罰球次數1萬1097次，超越傳奇中鋒馬龍（Moses Malone）的1萬1090次，獨居史上第4，生涯例行賽出手次數2萬8316次，也超越賈霸的2萬8307次，獨居史上第1。

騎士隊的頭號射手米契爾（Donovan Mitchell）因腿筋拉傷缺席4場比賽，今天復出首戰，18投僅4中，拿下22分，似乎還在尋找手感。