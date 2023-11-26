NBA／火力極大化！老鷹送巫師9連敗 連72場得分破百寫紀錄

對上聯盟戰績墊底梯隊的巫師，本季進攻效率高居30隊中第2的老鷹打來毫不客氣，團隊命中率達51.0%，三分球37投18中，加上全隊6人得分雙位數，老鷹從比賽開始就一路壓制對手，最多領先達36分，最終以136比108輕鬆獲勝。

儘管先前7戰5敗導致勝率跌破5成，但老鷹近兩場比賽分別以驚人火力擊敗籃網和巫師，排名回到東區第8；至於巫師則是苦吞9連敗，目前勝率和活塞一樣，攜手敬陪末座。

根據統計，老鷹最近3場比賽一共砍下435分，這數字足以排到史上第7，僅次於1961-62年費城勇士的444分、1967-68年費城76人的442分、1990-91年拓荒者的439分、1981-82年金塊的439分、1978-79年公鹿的439分、1983-84年金塊的438分。

此外，老鷹已經連續72場例行賽得分破百，一舉刷新隊史紀錄，也是聯盟現存最長的紀錄。前一次老鷹得分低於100分已經要追溯到2022年12月7日對尼克的比賽。

楊恩（Trae Young）獲得26分10助攻6籃板2抄截，墨瑞（Dejounte Murray）11分10助攻5籃板4抄截；杭特（De'Andre Hunter）20分，卡佩拉（Clint Capela）12分11籃板，比伊（Saddiq Bey）13分9籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分。

巫師整體表現乏善可陳，陣中無人得分超過15分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）僅拿12分8助攻7籃板，至於波爾（Jordan Poole）則是因傷本季首度缺賽。