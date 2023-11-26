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HBL／回高雄比賽！三民扳倒青年重返12強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
三民家商重返12強，球員開心慶祝。記者曾思儒／攝影
三民家商重返12強，球員開心慶祝。記者曾思儒／攝影

前兩學年都在資格賽鎩羽，三民家商112學年不但重返HBL男甲級16強預賽，今天預賽最終日更在葉仁豪6記三分彈助陣下，以77：61力退台中代表青年高中，搶下高雄12強複賽門票，下月將「回家比賽」。

HBL男甲級複賽場館從105學年開始增加高雄巨蛋，校園緊鄰高雄巨蛋的三民卻都和「攻蛋」差一步，直到109學年終於重返12強，隊史第一次踏上高雄巨蛋舞台，但當年沒能挺進8強，讓三民110學年要再從資格賽打起，且兩學年都沒能從資格賽出線。

「回到高雄」的目標，三民今年再發起挑戰，昨天預賽第2戰面對上學年8強三重商工更在第四節握有13分領先，不料卻讓三重以95：90上演驚奇逆轉，錯失開胡機會外，今天面對擊敗三重的青年，至少要贏5分才能保證搭上晉級末班車。

首節三民一度取得19：9領先，但遭青年回敬7：0攻勢，第二節也比數緊咬，半場打完三民也只取得34：28領先，但第三節有葉仁豪外線加持，三民打出單節20：9攻勢，帶著54：37優勢進入決勝節。

青年第四節想靠外線追分，但命中率沒能提升，4分02秒時仍陷入44：61落後，教練鄧安誠喊出最後一次暫停後仍無法止血，三民買宥華再追加三分球，1分52秒高一先發後衛林勝尉雖傷退，三民仍以77：61扳倒青年，歡呼迎接12強門票。

三民葉仁豪三分球16投6中攻下25分，加上蔣杰紘16分、11籃板「雙10」，助隊大比分擊敗青年，不用等分組另一場衛冕軍光復高中和三重的結果，確定自立搶下晉級門票；關鍵戰三分球44投僅7中的青年遭到淘汰。

目前12強已經10隊出線，分別是光復高中、三重商工、三民家商、松山高中、高苑工商、宜蘭高中、南山高中、東泰高中、能仁家商和泰山高中，錦和高中和成功高中之戰以及基隆商工對決南湖高中，兩場比賽勝家將搭上12強強最後列車。

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